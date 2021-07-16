В оккупированном Крыму горит свалка. "Власти" допускают введение ЧС
Фото: в Евпатории горит свалка (Facebook.com)
В оккупированном Крыму вблизи Евпатории горит свалка. В самом городе чувствуется запах гари.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крыминформ".
Сообщается, что город накрыло дымовое облако. Местные вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.
Предварительная версия пожара - поджог.
Кроме того, "власти" города рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации из-за пожара на свалке.
Отметим, в Крыму фиксируют высокую температуру воздуха, которая может осложнить ситуацию с пожаром.