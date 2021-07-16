В окупованому Криму горить сміттєзвалище. "Влада" допускає введення НС
Фото: в Євпаторії горить сміттєзвалище (Facebook.com)
В окупованому Криму поблизу Євпаторії горить сміттєзвалище. В самому місті відчувається запах гару.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримінформ".
Повідомляється, що місто накрила димова хмара. Місцеві змушені спати з закритими вікнами при температурі повітря на вулиці +28 градусів.
Попередня версія пожежі - підпал.
Крім того, "влада" міста розглядає можливість введення надзвичайної ситуації через пожежу на сміттєзвалищі.
Зазначимо, у Криму фіксують високу температуру повітря, яка може ускладнити ситуацію з пожежою.