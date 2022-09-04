В оккупированном Херсоне прогремели взрывы вблизи Антоновского моста

Оккупанты сообщили, что в городе прогремело более десяти взрывов, добавив, что якобы работает российская система ПВО.

По предварительной информации, удар мог быть нанесен по левому берегу по съезду Антоновского моста.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором виднеется дым в районе Антоновского моста.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Наши воины активно развивают наступление.

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