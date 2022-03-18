В оккупированном Джанкое приостановили обучение для размещения оккупантов в школах, – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал перебрасывание дополнительных сил войск РФ в Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.
Школьников в Джанкое отправили на внеплановые каникулы. В школах оккупированного города собираются разместить военнослужащих РФ.
"В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город", – говорится в сообщении.
Джанкой расположен на севере Крыма. Расстояние до Херсонской области по автодорогам составляет ориентировочно 100 км.
К слову, российское командование собралось перебросить в Украину войска с базы в армянском Гюмри.
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