В оккупированном Донецке произошел взрыв. Пострадали два человека
Фото: в Донецке произошел взрыв (GettyImages)
В оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв. В результате пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "главы администрации" города Алексея Кулемзина.
Инцидент произошел в среду, 24 ноября.
"В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", - говорится в сообщении.