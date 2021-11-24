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В оккупированном Донецке произошел взрыв. Пострадали два человека

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Донецк, Среда 24 ноября 2021 10:47
В оккупированном Донецке произошел взрыв. Пострадали два человека Фото: в Донецке произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "главы администрации" города Алексея Кулемзина.

Инцидент произошел в среду, 24 ноября.

"В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", - говорится в сообщении.

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