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В оккупированном Донецке госпитализировали ФСБ-шника с COVID-19, - Минреинтеграции

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 15:59
В оккупированном Донецке госпитализировали ФСБ-шника с COVID-19, - Минреинтеграции
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Также сообщается о массовом заражении в Крыму от семьи волонтеров

В оккупированном Донецке с диагнозом коронавирус госпитализировали сотрудника Федеральной службы безопасности России, а в Крыму семья волонтеров заразила нескольких человек. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что по имеющейся информации, 5 апреля в Донецке с установленным диагнозом COVID-19 был госпитализирован сотрудник Федеральной службы безопасности РФ, который недавно прибыл из России.

Кроме того, в Ялте (оккупированный Крым) было зафиксировано заражение коронавируса в семье волонтеров, которые развозили продукты гражданам, находившимся на самоизоляции. После этого у семерых жителей Ялты, который с ними контактировали, выявили коронавирус.

Напомним, украинское министерство утверждает, что оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают реальные показатели заболеваемости COVID-19. В частности, местным медикам запрещают распространять информацию о реальной ситуации, а объективно ее оценить не удается из-за нехватки тестов.

Теги Новости Украины ДонбассКрымКоронавирус
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