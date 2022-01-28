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На оккупированном Донбассе активизировали набор боевиков, - разведка

Автор: Илона Свиридова

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей активизировали набор боевиков. Как правило, новобранцев вербуют среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российское командование со второй половины января усилило агитацию для проведения рекрутинговых мер среди населения оккупированного Донбасса. Кроме того, представители местных военкоматом активизировали контакты с приписным составом, чтобы набрать контрактников. Также бывших военных призываются восстановиться на службе.

По данным украинской разведки, контроль проводят представители командования Южного военного округа ВС России, которые прибыли на оккупированный Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали пророссийского боевика на линии разграничения на Донбассе, который пытался сбежать с оккупированных территорий.

Кроме того, СБУ нашла подтверждение новых фактов поставки российского оружия в ОРДЛО.

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