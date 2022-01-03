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Оккупированная часть Луганской области осталась без воды: в чем причина

Автор: Мария Кучерявец

Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области. Причиной тому является прорыв водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.

Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ.

В пресс-службе отмечают, что работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.

По оценкам специалистов, дата завершения работ - 5 января.

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ЛуганскВодоснабжение