Оккупированная часть Луганской области осталась без воды: в чем причина

"В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.

Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ.

В пресс-службе отмечают, что работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.

По оценкам специалистов, дата завершения работ - 5 января.