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Оккупация Южной Осетии: Грузия заявила о новом случае посягательства

Новости » Политика     21.05.2020 - 23:54
Оккупация Южной Осетии: Грузия заявила о новом случае посягательства
Фото: флаг Грузии (twitter/regnum)

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что оккупанты вернулись назад

С территории оккупированного региона Южная Осетия на территорию Грузии перешли представители оккупационных сил. Это произошло 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Tbilisi.

"Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию", - пишет издание, ссылаясь на Службу государственной безопасности Грузии.

Также в Службе добавили, что эту информацию проинформировали Миссию наблюдателей Евросоюза.

Напомним, в конце 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Россией территорий Южной Осетии и Абхазии. Зурабишвили добавила также, что вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

Южная Осетия - самопровозглашенное государство на Южном Кавказе. Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, одновременно 5 стран-членов ООН (в том числе Россия) признают ее независимым государством.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Южная ОсетияГрузияоккупация
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