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Окупація Південної Осетії: Грузія заявила про новий випадок посягання

Новини » Політика     21.05.2020 - 23:54
Окупація Південної Осетії: Грузія заявила про новий випадок посягання
Фото: прапор Грузії (twitter/regnum)

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що окупанти повернулися назад

З території окупованого регіону Південна Осетія на територію Грузії перейшли представники окупаційних сил. Це сталося 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Tbilisi.

"Сьогодні біля села Меретs Горійського муніципалітету представники окупаційних сил перейшли на територію, контрольовану центральною владою. Однак незабаром вони залишили територію", - пише видання, посилаючись на Службу державної безпеки Грузії.

Також у Службі додали, що цю інформацію поінформували Місію спостерігачів Євросоюзу.

Нагадаємо, в кінці 2019 року президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Росією територій Південної Осетії і Абхазії. Зурабішвілі додала також, що вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.

Південна Осетія - самопроголошена держава на Південному Кавказі. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, одночасно 5 країн-членів ООН (в тому числі Росія) визнають її незалежною державою.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Южная ОсетияГрузіяокупація
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