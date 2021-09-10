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Оккупационные войска на Донбассе проводят "тренировочные" выборы в Госдуму, - ГУР

Автор: Дмитрий Левицкий

Командование российских оккупационных войск на Донбассе готовит боевиков к участию в выборах в Госдуму России, которые состоятся 19 сентября. Оккупанты проводят так называемые "учебно-тренировочные" выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как объясняют разведчики, оккупанты проводят "учебно-тренировочные" выборы, потому что боятся "нежелательных эксцессов", а также учитывая то, что боевики могут не захотеть самостоятельно голосовать.

"Суть этого "ноу-хау" заключается в принуждении местных вояк зарегистрироваться на выборы, заполнив соответствующие электронные заявки, и тренировке по прибытию к избирательным участкам для "свободного волеизъявления", - пояснили в ГУР.

Оккупанты, по данным разведки, уже провели комплекс служебных совещаний и наладили жесткий контроль за подготовкой к "волеизъявлению" боевиков.

Напомним, Россия хочет привлечь к выборам в Госдуму жителей оккупированного Донбасса. Людей с российскими паспортами отвезут в Ростовскую область, чтобы они проголосовали.

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