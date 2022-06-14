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Оккупанты заявляют об открытии "гумкоридора" для эвакуации с "Азота"

Фото: завод "Азот" (Facebook.com Северодонецкий "Азот")
Автор: РБК-Украина

Россия заявила о готовности провести эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке. Однако оккупанты настаивают, чтобы эвакуация проходила в северном направлении, а именно - на оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российская сторона утверждает, что Украина попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода "Азот" на подконтрольную Украине территорию в Лисичанск.

В РФ согласились организовать "гумкоридор" с условием, что он будет проходить в северном направлении. Это связано якобы с тем, что накануне был взорван последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска и "безопасная эвакуация туда не представляется возможным".

Командывание оккупантов приняло решение открыть коридор для мирных жителей с 08:00 до 20:00.

Кроме того, российская сторона предложила украинским военным, находящимся на "Азоте", завтра с 8 утра прекратить боевые действия, дать возможность эвакуировать мирных граждан через этот коридор, а также сложить оружие.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что реакции украинской стороны на это предложение пока не было.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк. Также пропаганда РФ заявляет о полном контроле над городом, однако в Луганской ОВА отмечают, что это не так.

Стоит отметить, что по данным руководства Луганской областной военное администрации, на территории Северодонецкого завода "Азот", который контролируют украинские войска, находятся около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей.

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Северодонецк