Оккупанты завозят в Мариуполь хлор, чтобы скрыть военные преступления, - мэрия
Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Отмечается, что кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя.
Так, подчеркивает Андрющенко, оккупанты буквально превращают город в кладбище.
"Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем в поселке городского типа Старый Крым увеличиваются братские могилы - были опубликованы новые снимки.
Также мы писали, что о братской могиле у села Виноградное стало известно еще 22 апреля. Тогда советник мэра Мариуполя получил информацию о массовых захоронениях погибших мариупольцев в попытке оккупантов скрыть последствия военных преступлений.
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