Окупанти завозять до Маріуполя хлор, щоб приховати воєнні злочини, - мерія
Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил в Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь" в центральному районі Маріуполя.
Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.
"Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів", - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що під Маріуполем в селищі міського типу Старий Крим збільшуються братські могили - були опубліковані нові знімки.
Також ми писали, що про братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя отримав інформацію про масові поховання загиблих маріупольців у спробі окупантів приховати наслідки військових злочинів.
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