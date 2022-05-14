Окупанти завозять до Маріуполя хлор, щоб приховати воєнні злочини, - мерія

Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил в Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь" в центральному районі Маріуполя.

Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.

"Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів", - йдеться в публікації.