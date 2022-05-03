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Оккупанты заставляют школьников в Мангуше и Никольском подписывать тетради Ростовской областью

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Мариуполь, Вторник 03 мая 2022 14:41
Оккупанты заставляют школьников в Мангуше и Никольском подписывать тетради Ростовской областью Фото: в Мангуше и Никольском дети подписывают тетради Ростовской областью (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В новооккупированных районах Донецкой области российские оккупанты ввели новое "правило" правописания для школьников. Заставляют детей даже в тетрадях указывать принадлежность районов к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Теперь и в Мангушском и Никольском районах в школах дети подписывают тетради "Ростовская область", - написал он.

Как сообщалось, РФ уже серьезно готовится к "включению" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план и наладили производство печатей для всех учреждений.

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