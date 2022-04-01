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Оккупанты заминировали маршрут эвакуационного автобуса в Лисичанске, - глава ОВА

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Пятница 01 апреля 2022 13:43
Оккупанты заминировали маршрут эвакуационного автобуса в Лисичанске, - глава ОВА Фото: оккупанты заминировали маршрут эвакуационного автобуса в Лисичанске (фото facebook.com/100064852204018)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики, используя беспилотник, заминировали маршрут эвакуационного автобуса в Лисичанске. Однако, трагедии удалось избежать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

"На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Россияне сбросили их при помощи беспилотника. Водитель своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут. Трагедии удалось избежать", - заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

Также Гайдай отметил, что эвакуация проходит из шести городов и сел, однако ни на одном из маршрутов российские оккупанты не соблюдают режим тишины. Утром они открыли огонь по Горному, а позже по районам Северодонецка, Новодружеска и Приволья.

Фото: оккупанты заминировали маршрут эвакуационного автобуса в Лисичанске (фото facebook.com/100064852204018)

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