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Оккупанты захватили 24 представителей местной власти и учреждений, - ОП

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Киев, Четверг 31 марта 2022 16:19
Оккупанты захватили 24 представителей местной власти и учреждений, - ОП Фото: Офис президента назвал число пленных украинских чиновников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты захватили в плен 24 представителей местной власти и государственных учреждений. Информация относительно еще двух человек уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что по данным Офиса президента, среди 24 похищенных - городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений.

"Это - лица, которые еще находятся в плену", - отметили в ОП.

Также сообщается, что данные о двух людях еще уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты похитили 11 мэров украинских городов с начала войны.

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