Оккупанты захватили 24 представителей местной власти и учреждений, - ОП

Российские оккупанты захватили в плен 24 представителей местной власти и государственных учреждений. Информация относительно еще двух человек уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что по данным Офиса президента, среди 24 похищенных - городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений. "Это - лица, которые еще находятся в плену", - отметили в ОП. Также сообщается, что данные о двух людях еще уточняются.