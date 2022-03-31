Окупанти захопили 24 представників місцевої влади та установ, - ОП

Російські окупанти захопили в полон 24 представників місцевої влади та державних установ. Інформація щодо ще двох осіб уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що за даними Офісу президента, серед 24 викрадених - міські та селищні голови, їх заступники, інші представники державних установ. "Це - особи, які ще перебувають у полоні", - зазначили в ОП. Також повідомляється, що дані про двох осіб ще уточнюються.