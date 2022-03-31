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Окупанти захопили 24 представників місцевої влади та установ, - ОП

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Київ, Четвер 31 березня 2022 16:19
Окупанти захопили 24 представників місцевої влади та установ, - ОП Фото: Офіс президента назвав число полонених українських чиновників (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти захопили в полон 24 представників місцевої влади та державних установ. Інформація щодо ще двох осіб уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що за даними Офісу президента, серед 24 викрадених - міські та селищні голови, їх заступники, інші представники державних установ.

"Це - особи, які ще перебувають у полоні", - зазначили в ОП.

Також повідомляється, що дані про двох осіб ще уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали 11 мерів українських міст з початку війни.

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