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Оккупанты на юге при поддержке танков трижды атаковали позиции ВСУ, но были отброшены

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 02:24
Оккупанты на юге при поддержке танков трижды атаковали позиции ВСУ, но были отброшены Фото: оккупанты на юге трижды пытались атаковать позиции ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты на южном направлении в течение дня трижды пытались при поддержке танков штурмовать позиции ВСУ в районе Андреевки, Широкого и Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Благодаря умелым действиям украинских военных атака была отбита, и войска РФ с потерями отступили. Также вражеская штурмовая авиация и вертолеты семь раз атаковали позиции украинских военных вдоль линии столкновения.

Ранее стало известно, что ВСУ попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

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