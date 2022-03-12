Оккупанты взорвали одну дамбу, но вода в Крым все равно не пойдет, - глава разведки

Вода по Северо-крымскому каналу в Крым пойти не сможет, так как система гидротехнических сооружений очень сложная. И даже то, что оккупанты подорвали одну дамбу – не поможет.

"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг", - сказал глава разведки.

Он объяснил, почему вода не пойдет в Крым даже после того, как оккупанты взорвали дамбу.

"Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-крымскому каналу. Но вода просто не может сама уходить – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", - объяснил генерал Буданов.

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