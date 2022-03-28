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Оккупанты взломали Офис представительства президента в АР Крым в Херсоне: возможны провокации

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Херсон, Понедельник 28 марта 2022 08:56
Оккупанты взломали Офис представительства президента в АР Крым в Херсоне: возможны провокации Фото: оккупанты взломали Офис представительства президента в АР Крым в Херсоне (zaxid.net)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Херсоне взломали офис представительства президента Украины в АР Крым. Граждан предупреждают о возможных провокациях со стороны врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства.

"27 марта стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Офис представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии РФ на территории Украины.

"Сотрудники представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в представительство. Российским военным и сотрудникам спецслужб РФ, что преступно проникли в Офис представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться ВСУ. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", - призывают в сообщении.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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