Оккупанты взломали Офис представительства президента в АР Крым в Херсоне: возможны провокации

"27 марта стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Офис представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии РФ на территории Украины.

"Сотрудники представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в представительство. Российским военным и сотрудникам спецслужб РФ, что преступно проникли в Офис представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться ВСУ. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", - призывают в сообщении.