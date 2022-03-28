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Окупанти зламали Офіс представництва президента в АР Крим у Херсоні: можливі провокації

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Херсон, Понеділок 28 березня 2022 08:56
Окупанти зламали Офіс представництва президента в АР Крим у Херсоні: можливі провокації Фото: окупанти зламали Офіс представництва президента в АР Крим у Херсоні (zaxid.net)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти у Херсоні зламали Офіс представництва президента України в АР Крим. Громадян попереджають про можливі провокації з боку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва.

"27 березня стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого Офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Офіс представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії РФ на території України.

"Співробітники представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до представництва. Російським військовим та співробітникам спецслужб РФ, що злочинно проникли до Офісу представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися ЗСУ. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя", - закликають в повідомленні.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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