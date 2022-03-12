UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты выпустили 8 ракет по Василькову. Полностью уничтожен аэродром

Автор: Александр Мороз

Российские войска 12 марта выпустили восемь ракет по Василькову (Киевская область). В результате местный аэродром полностью уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Василькова Наталью Баласинович.

"Сегодня около 07:00 утра вражеские силы обстреляли Васильков, 8 ракет попали. Обстреляли аэропорт, аэропорт полностью уничтожен, уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами", - отметила она.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в результате ракетного удара под Васильковом снова загорелась нефтебаза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВасильковВойна России против Украины