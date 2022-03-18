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Оккупанты всю ночь обстреливали Северодонецк и Рубежное. Есть погибшие и раненые

Фото: последствия обстрелов войсками РФ жилых районов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска из систем залпового огня били этой ночью по Северодонецку и Рубежному в Луганской области, обстреливая гражданских, разрушая жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры россияне разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целилась по мирным жителям Северодонецка и Рубежного", - написал он в своем Telegram.

Как рассказал чиновник, за несколько недель оккупанты превратили эти города почти в руины.

"Эти нелюди открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян - разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникации", - говорит Гайдай.

Также сообщается, что противник вечером обстрелял из "Градов" старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены 6 инфраструктурных объектов, 2 дома, несколько гаражей.

"К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода - будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", - подчеркивает он.

В Рубежном из-за обстрелов за ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых.

Кроме того, в пять утра российские оккупанты снова открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Число жертв и разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что вчера в Сумской области оккупанты убили двух гражданских - молодую девушку, обстреляв автомобиль, и мужчину-предпринимателя, который обеспечивал городок продуктами.

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СеверодонецкРубежноеЛуганскВойна России против Украины