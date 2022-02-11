Оккупанты восемь раз за сутки обстреливали позиции ООС

В четверг, 10 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В частности, неподалеку от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов.
В окрестностях Попасной противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Водяного - из стрелкового оружия.
Вблизи Тарамчука российские наемники сбросили три ВОГ-17 с беспилотника.
С начала суток, 11 февраля, без обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.