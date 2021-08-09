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Оккупанты ворвались в храм в Крыму и сорвали богослужение, - омбудсмен

Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму российские силовики ворвались в монастырь ПЦУ. Они сорвали богослужение из-за "несоответствия с законодательством РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилу Денисову.

"Накануне подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, оккупанты заявили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол.

Денисова отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории.

В результате чего, омбудсмен призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ.

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