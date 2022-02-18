Оккупанты под видом эвакуации скапливают детей и женщин. Возможен теракт, - штаб ООС

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупанты на Донбассе под видом эвакуации скапливают женщин и детей. По его словам, возможны теракты для обвинения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение командующего ООС .

"Оккупанты скапливают детей и женщин под видом эвакуации, по данным разведки, есть большая вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

Командующий ООС подчеркнул, что проверить эту информацию украинская разведка пока не может. Он также выразил сожаление в том, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности повлиять на совершение боевиками теракта против женщин и детей.