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Оккупанты вчера обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть жертвы и раненые

Фото: оккупанты обстреляли за сутки 12 населенных пунктов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за минувшие сутки, 29 апреля, обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и раненые, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что разрушениям подверглись по меньшей мере 36 гражданских объектов. Среди них жилые дома, больница, школа, промышленный цех и железнодорожная инфраструктура.

Вчера оккупанты обстреляли Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Великую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово и Времевку.

Российские военные применили против мирных жителей авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.

Фото: оккупанты обстреляли за сутки 12 населенных пунктов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Напомним, оккупанты в течение вчерашнего дня продолжали атаковать Луганскую область. В результате были разрушены 20 домов.

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Война России против УкраиныДонецкая область