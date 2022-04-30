Оккупанты вчера обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты за минувшие сутки, 29 апреля, обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и раненые, в том числе дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Отмечается, что разрушениям подверглись по меньшей мере 36 гражданских объектов. Среди них жилые дома, больница, школа, промышленный цех и железнодорожная инфраструктура.
Вчера оккупанты обстреляли Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Великую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово и Времевку.
Российские военные применили против мирных жителей авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.
По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.
Напомним, оккупанты в течение вчерашнего дня продолжали атаковать Луганскую область. В результате были разрушены 20 домов.
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