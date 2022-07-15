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Оккупанты утром нанесли массированный минометный удар по Сумской области

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Сумы, Пятница 15 июля 2022 11:29
Оккупанты утром нанесли массированный минометный удар по Сумской области Фото: оккупанты утром нанесли массированный минометный удар по Сумской области (скрин видео: "Громадське")
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Утром оккупанты нанесли массированный минометный удар по двум общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, ночь на 15 июля в регионе была тихой, но тревожной. А утро началось с более чем 20 минометных прилетов.

"По Шалыгинской общине после семи утра - 5 прилетов. По Эсманской общине в половине восьмого - 6 прилетов. Снова по Шалыгинской общине с половины девятого было еще 10 прилетов", - рассказал Живицкий.

Он отметил, что в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Напомним, утром 15 июля российская армия нанесла удар по Николаеву. Враг выпустил по меньшей мере десять ракет, которые попали в два крупнейших университета города.

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