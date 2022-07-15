Оккупанты утром нанесли массированный минометный удар по Сумской области
Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Утром оккупанты нанесли массированный минометный удар по двум общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, ночь на 15 июля в регионе была тихой, но тревожной. А утро началось с более чем 20 минометных прилетов.
"По Шалыгинской общине после семи утра - 5 прилетов. По Эсманской общине в половине восьмого - 6 прилетов. Снова по Шалыгинской общине с половины девятого было еще 10 прилетов", - рассказал Живицкий.
Он отметил, что в результате обстрелов жертв и разрушений нет.
Напомним, утром 15 июля российская армия нанесла удар по Николаеву. Враг выпустил по меньшей мере десять ракет, которые попали в два крупнейших университета города.
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