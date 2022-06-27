Оккупанты с утра обстреляли Славянск кассетными снарядами: есть погибшие и раненые

"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор. Утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торской и прилегающего к ней частного сектора. Есть убитые и раненые", - написал он, добавив, что это практически центр города и здесь нет военных объектов.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.

"Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект", - уточнил он.