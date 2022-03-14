Оккупанты уничтожили семь больниц, а повредили 104. Обстреляно 34 карет "скорых"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты уничтожили семь больниц, а повредили 104. Кроме того, враги обстреляли 34 кареты скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В связи с чем Минздрав информирует о решениях, которые помогают системе держаться и делать свой вклад в победу над оккупантами:

Он отметил, несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.

"19 день войны. Оккупантами повреждены 104 больницы. 7 восстановлению не подлежит. Обстреляно 34 машины экстренной медицинской помощи", - написал Ляшко.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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