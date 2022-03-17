Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен, - Госэкоинспекция

Оккупанты наворовали воды на 620 миллионов гривен (wikimedia.org)

Россия напала на Украину 24 февраля. Враг захватил все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала и с тех пор незаконно отобрал у Украины воды на 620 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную экологическую инспекцию.