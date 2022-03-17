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Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен, - Госэкоинспекция

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Четверг 17 марта 2022 15:19
Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен, - Госэкоинспекция Оккупанты наворовали воды на 620 миллионов гривен (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. Враг захватил все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала и с тех пор незаконно отобрал у Украины воды на 620 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную экологическую инспекцию.

Сооружения Северо-Крымского канала регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Отмечается, что враг 27 февраля разрушил временную дамбу.

Также оккупанты уничтожили автомобильный мост и главное перегораживающее сооружение канала. Сейчас Россия осуществляет водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. Отмечается, что пропускная мощность гидросооружения - 50 кубометров в секунду.

Страна агрессор нанесла Украине ущерб более чем на 32 миллиона 628 тысяч гривен в сутки. Итак, россияне украли уже воды на 630 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти и газа.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, которые ехали в сторону Каменки.

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