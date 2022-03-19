UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты угрожали главе Николаевского облсовета и требовали провести референдум

Фото: шлава Николаевского облсовета Анна Замазеева (mk.oblrada.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты угрожали председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой и ее родным. Она вынуждена была скрываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Замазєєву в Telegram.

"Я в этой истории не просто свидетель, а человек, который ежедневно чувствовал давление со стороны российских служб. В первый день войны - они пригласили меня на переговоры! Потом пошли угрозы моей семье, детям", - отметила чиновница.

Замазеева объяснила, что оккупанты хотели, чтобы она призвала жителей Николаевской области сложить оружие и провести референдум.

"Это заставляло меня скрываться, не давало возможности даже уехать в свой дом, где меня будут искать в первую очередь", - подчеркнула председатель облсовета.

Кроме того, по словам чиновницы, оккупанты продолжают похищать простых людей, мэров и их заместителей.

Напомним, в Бердянске была похищена журналистка hromadske Виктория Рощина. Она освещала события на востоке и юге нашей страны.

Прокуратура открыла уголовное производство о похищении российскими оккупантами корреспондентки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуНиколаевская область