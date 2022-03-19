Оккупанты угрожали главе Николаевского облсовета и требовали провести референдум

Российские оккупанты угрожали председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой и ее родным. Она вынуждена была скрываться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Замазєєву в Telegram.
"Я в этой истории не просто свидетель, а человек, который ежедневно чувствовал давление со стороны российских служб. В первый день войны - они пригласили меня на переговоры! Потом пошли угрозы моей семье, детям", - отметила чиновница.
Замазеева объяснила, что оккупанты хотели, чтобы она призвала жителей Николаевской области сложить оружие и провести референдум.
"Это заставляло меня скрываться, не давало возможности даже уехать в свой дом, где меня будут искать в первую очередь", - подчеркнула председатель облсовета.
Кроме того, по словам чиновницы, оккупанты продолжают похищать простых людей, мэров и их заместителей.
Напомним, в Бердянске была похищена журналистка hromadske Виктория Рощина. Она освещала события на востоке и юге нашей страны.
Прокуратура открыла уголовное производство о похищении российскими оккупантами корреспондентки.
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