Оккупанты снова ударили по приграничным районам Сумской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Он рассказал, что ночь в регионе была спокойной, а утром в Шалигинской общине было зафиксировано 10 прилетов.

"В полвосьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет. В половине девятого возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами. В обоих случаях обошлось без жертв" - заявил глава ОВА.