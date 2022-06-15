ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты снова ударили по приграничным районам Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Среда 15 июня 2022 11:12
Оккупанты снова ударили по приграничным районам Сумской области Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (Facebook Dmytro Zhyvytskyy)
Автор: РБК-Украина

В среду утром российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг дважды применил минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что ночь в регионе была спокойной, а утром в Шалигинской общине было зафиксировано 10 прилетов.

"В полвосьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов.
Пострадавших и разрушений нет. В половине девятого возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами. В обоих случаях обошлось без жертв" - заявил глава ОВА.

Напомним, ранее в Сумской области оккупанты с помощью беспилотника сбросили взрывчатку, от которой два человека травмировались, а один погиб.

Кроме того, российские войска обмтреляли громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского