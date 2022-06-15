Оккупанты снова ударили по приграничным районам Сумской области
В среду утром российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг дважды применил минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Он рассказал, что ночь в регионе была спокойной, а утром в Шалигинской общине было зафиксировано 10 прилетов.
"В полвосьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов.
Пострадавших и разрушений нет. В половине девятого возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами. В обоих случаях обошлось без жертв" - заявил глава ОВА.
Напомним, ранее в Сумской области оккупанты с помощью беспилотника сбросили взрывчатку, от которой два человека травмировались, а один погиб.
Кроме того, российские войска обмтреляли громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов.