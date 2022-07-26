Оккупанты ударили по котельной в Николаеве: мэр показал последствия

В результате утреннего обстрела Николаева одна из вражеских ракет попала в котельную ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". От удара часть здания обрушилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Напомним, российские войска утром 26 июля нанесли массированный удар по Николаеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
Кроме того, оккупанты пытались нанести ракетный удар по порту в Николаеве.
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