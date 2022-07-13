Оккупанты ударили по Днепропетровской области: шесть тысяч человек лишились электричества

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попали две громады – Красногригорьевская и Мировская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Красногригорьевке ракеты повредили линию электропередач, без света остались Красногригорьевка и два села, примерно 6 000 абонентов. В Мировской громаде повреждено заведение социальной инфраструктуры. Предварительно во время обстрелов люди не пострадали.

Ночью ВСУ сбили в районе Никополя еще один беспилотник. Таким образом, за ночь удалось уничтожить два вражеских БПЛА.