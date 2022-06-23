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Оккупанты снова ударили по Чугуеву: пострадали четыре человека, среди них дети

Фото: оккупанты сегодня обстреляли Чугуев (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 23 июня, снова ударили по Чугуеву Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали четверо местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Харьковской области.

Оккупанты обстреляли Чугуев около 8:00, в результате чего возникли по меньшей мере два пожара. Горели частные дома.

Из-за действий оккупантов ранения получили четыре человека, среди них двое детей.

К ликвидации этих пожаров были привлечены спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС.

Напомним, вчера российская армия нанесла ракетный удар по Чугуеву, в результате чего погибли коммунальщики.

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ЧугуевХарьковВойна России против Украины