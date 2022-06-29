Оккупанты целый день били по Сумской области: почти 200 "прилетов", есть жертвы

После 10:00 оккупанты начали обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской и Миропольской громады. РФ со своей территории запустила около 20 ракет с вертолетов.

После 11:00 враги открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град", зафиксировано 30 прилетов по Краснопольщине. С полудня оккупанты вновь ударили по селам Краснопольской громады, всего было около 50 артиллерийских выстрелов из самоходных артиллерийских установок. Также они вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

Около 14:00 россияне вновь ударили артиллерией по Краснопольской громаде, было около 30 прилетов. Там же после 18:00 зафиксировано еще 40 прилетов и 12 ударов с реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам.

Также после полудня на одно из сел Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. После 20:00 это произошло еще раз.

Напомним, в течение минувших суток, 27 июня, войска РФ также обстреливали приграничные районы Сумской области из ствольной артиллерии. Было зафиксированы около 150 "прилетов". Ранения получил один человек.

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