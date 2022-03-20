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Оккупанты в Тростянце бросили гранату в людей, погибли два человека

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Тростянец, Воскресенье 20 марта 2022 13:56
Оккупанты в Тростянце бросили гранату в людей, погибли два человека Фото: российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в Тростянце (Сумская область) бросили гранату в людей. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской областной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел еще 18 марта. По данному факту открыто дело по статье "нарушения законов и обычаев войны".

"По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в захваченном Тростянце разместили военную технику на железном вокзале и обстреливают города и села.

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