Оккупанты за сутки нанесли более 50 ударов по Харьковской области. Есть погибшие

Российские оккупанты за сутки, нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковской области. Есть погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

" В очередной раз призываем всех жителей области быть внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не находиться на улицах", - добавляет пресс-служба.

В общем, в результате обстрелов по области, пострадали 19 гражданских. Два человека погибли.

"В Коротичи в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов в Харькове пострадали жилые районы:

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