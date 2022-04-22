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Оккупанты за сутки нанесли более 50 ударов по Харьковской области. Есть погибшие

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Пятница 22 апреля 2022 22:20
Оккупанты за сутки нанесли более 50 ударов по Харьковской области. Есть погибшие Фото: оккупанты за сутки нанесли более 50 ударов по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты за сутки, нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковской области. Есть погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

В результате обстрелов в Харькове пострадали жилые районы:

  • Салтовка;
  • Алексеевка;
  • Жуки;
  • Пятихатки;
  • ХТЗ.

"В Коротичи в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший", - пишет пресс-служба.

В общем, в результате обстрелов по области, пострадали 19 гражданских. Два человека погибли.

"В очередной раз призываем всех жителей области быть внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не находиться на улицах", - добавляет пресс-служба.

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