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Оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских: есть погибший и раненые

Фото: оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области российские оккупанты обстреливают дома и машины мирных жителей. Один мужчина скончался от полученных ранений, а еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"В Бурыни войска РФ вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь", - написал он.

Кроме того, в Бурыни оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми, двух местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

А позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Вместе с тем в Шостинском районе 31 марта, между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с местными жителями.

Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными пропала. По состоянию на вчера их место пребывания неизвестно, телефоны выключены.

Также российские войска вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

"Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", - рассказал Живицкий.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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