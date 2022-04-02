Оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских: есть погибший и раненые

"В Бурыни войска РФ вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь", - написал он.

Кроме того, в Бурыни оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми, двух местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

А позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Вместе с тем в Шостинском районе 31 марта, между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с местными жителями.

Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными пропала. По состоянию на вчера их место пребывания неизвестно, телефоны выключены.

Также российские войска вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

"Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", - рассказал Живицкий.

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