Россия в третий раз распространяет фейк о захвате Рубежного, - СНБО

Министерство обороны России уже в третий раз с начала войны сообщает о якобы "освобождении" Рубежного, но эти заявления - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Враг снова заявляет об очередном "освобождении" Рубежного в Луганской области.

"56-й день спецоперации Вооруженных сил РФ ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР", - сообщает Минобороны

Однако Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение.

Поэтому это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного.

"Впервые этот населенный пункт "перешел под контроль" захватчиков 1 марта. 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистку" от ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 марта, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опровергал информацию об оккупации Рубежного