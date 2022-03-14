Оккупанты РФ обстреливают школы и детсады в Харькове: фоторепортаж

В результате вражеских атак над Харьковом тысячи харьковских семей вынуждены покинуть свои дома. Войска РФ наносят смертельные удары не только по инфраструктуре города, но и по спальным районам, в которых находятся школы и детские сады.
РБК-Украина показывает как выглядят обстрелянные детсады и школы глазами фотографов GettyImages и УНІАН.
Российские оккупанты 19-й день подряд продолжают атаковать Харьков обстрелами с земли и воздушными авиаударами.
Наибольшее количество обстрелянных детсадов и школ — в Киевском районе города.
Многие учебные заведения в Харькове пострадали в результате постоянных обстрелов города. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
В Индустриальном районе — детские сады №232, 438, 407, а также школы №155, 118 и 75.
В Киевском районе — детские сады №22, 25, 382, 410, 464, а также школы №16, 52, 62, 133, 134, 164, 17, 165, 172 и 166.
В Московском районе — детские сады №79, 126, 317, 115, 270, 97, а также школы №42, 56, 111, 122, 144, 84 и 141.
В Немышлянском районе —школа №175.
В Новобаварском районе — детские сады №163, 156 и школа №93.
В Основянском районе — детский сад №35.
В Слободском районе — детский сад №160.
В Холодногорском районе — школы №108, 69, 86, а также детские сады №422, 29, 91, 255 и 447.
Во всех этих учебных заведениях выбиты окна, в некоторых — пострадали кровля, двери и стены. Частично разрушено само здание школы №172, в школе №118 — столовая, в детском саду №22 повреждены игровые площадки. Полностью уничтожено здание школы №134.
Ранее ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры.
Значительный урон нанесен спальным районам города. Разрушенные дома и выгоревшие дотла квартиры в результате бомбардировок вынуждают тысячи жителей Харькова покинуть свои дома, переместившись из разрушенных квартир в бомбоубежища, а то и вовсе покинуть страну в поисках мирного неба.
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