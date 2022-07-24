UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты размещают технику и боеприпасы в жилых кварталах Бердянска

Фото: оккупанты прячут склады боеприпасов в жилых районах Бердянска (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты размещают военную технику и слады боеприпасов в жилых кварталах Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Сообщается, что за неделю участились случаи, когда оккупанты маскируют свои склады с боеприпасами, военную технику, размещают их в жилых кварталах, а также завозят боеприпасы под видом гуманитарного конвоя.

"В Бердянске случаи, когда большое количество военной техники и боеприпасов размещали прямо посреди жилых кварталов, уже были в микрорайоне Азмол и Колония. Просим жителей быть максимально аккуратными и стараться, насколько это возможно, избегать мест скопления военной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске уволили мэра-коллаборанта за провал подготовки к так называемому "референдуму".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскВойна России против Украины