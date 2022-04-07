Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Он не работает, - мэр

Как пояснил городской голова, сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку он существенно пострадал во время обстрелов войск РФ.

Так, на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "не работает, потому что разбомбили его".

Однако, когда именно российские войска атаковала этот объект, мэр города не рассказал. В свою очередь он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

Напомним, глава Николаевской области Виталий Ким опроверг слухи, что Николаев могут окружить. По его словам, сейчас идут бои по линии фронта.

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