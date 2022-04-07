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Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Он не работает, - мэр

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска обстреляли железнодорожный вокзал в Николаеве, в результате чего он не работает. Когда именно враг нанес удар не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича во время прямого эфира в Facebook.

Как пояснил городской голова, сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку он существенно пострадал во время обстрелов войск РФ.

Так, на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "не работает, потому что разбомбили его".

Однако, когда именно российские войска атаковала этот объект, мэр города не рассказал. В свою очередь он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

Напомним, глава Николаевской области Виталий Ким опроверг слухи, что Николаев могут окружить. По его словам, сейчас идут бои по линии фронта.

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