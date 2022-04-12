UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты пытаются закрепиться на админграницах Херсонской области, - сводка Генштаба

Фото: российские оккупанты пробуют закрепиться в Херсонской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 48-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению, и проинформировали о попытках оккупантов закрепиться в Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал, изменения в положении и действиях подразделений противника тут не зафиксированы.

На Сиверском направлении войска РФ завершают передислокацию отдельных подразделений к восточной операционной зоне. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в российских Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку Харькова. В районе Изюма рашисты ведут боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Также противник проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия и удерживают определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Враг осуществляет перемещение дополнительных подразделений, чтобы вести бои на территории Украины.

"Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Также оккупанты пытаются обеспечить живучесть своих пунктов управления. Войска РФ не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Угроза вражеских ракетных обстрелов сохраняется.

Военные ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбили 6 атак противника, уничтожив 4 танка, 5 единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за прошедший день поразили 7 воздушных целей: 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотника.

Российские оккупанты на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области используют для размещения техники и живой силы помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.

Противник пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в российских Белгородской и Воронежской областях, перебазирование своей авиации на аэродромы в непосредственной близости от восточных границ Украины.

Также в Генштабе рассказали, что были отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде. В частности, это зафиксировано в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины