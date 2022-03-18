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Оккупанты пытаются распространять фейки и дискредитировать украинцев, - Харьковская ОВА

Фото: глава Харьковская ОВА Олег Синегубов (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Враг прибегает к коварным методам ведения войны и распространяет недостоверную информацию, чтобы создать показательно положительный имидж России на временно занятых территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram-канале.

Он также призвал граждан Украины не поддаваться российской пропаганде и тщательно проверять информацию на достоверность.

"Враг активизирует свою преступную пропаганду, призываю жителей Харьковщины доверять только официальной информации. Россия активно работает в интернет-пространствах, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев", - рассказал Синегубов.

Например, российские пропагандисты запустили видео с неизвестным спортзалом, которое якобы сняли в Липцах. На самом же деле, такого помещения в населенном пункте не существует.

"Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую “картинку”, снимают подставных людей, которые выдают себя за жителей этой общины и которые якобы радуются "русским освободителям", - отметил глава области.

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Харьков