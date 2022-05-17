UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты пытались наступать на Донбассе, но без успеха. Продолжаются бои за Новомихайловку

Фото: украинские артиллеристы наносят удар по российским оккупантам (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Бои продолжаются по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии", - говорится в сводке.

Отмечается, что в районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки штурмовики Су-25 противника нанесли ракетно-бомбовые удары. Кроме того, российские войска не прекращают вести воздушную разведку, используя беспилотники типа "Орлан-10".

Противник пытается вести наступление на нескольких направлениях. В районе населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк атаки поддерживаются массированным огнем артиллерии. Возле Бахмута враг пытался прорвать украинские позиции. Во всех случаях атаки были отбиты.

На Авдеевском направлении российские войска пытаются взять под контроль участок дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая. Здесь противник также потерпел неудачу.

На Кураховском направлении оккупанты ведут наступление на Новомихайловку. Противник применяет артиллерию и авиацию. Бои в районе населенного пункта продолжаются.

Еще одну неудачную попытку наступления противник предпринял в районе Марьинки.

Ранее разведка Британии предупредила о планах российских войск усилить артиллерийский обстрел и бомбардировки украинских позиций на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 11 вражеских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаГенштаб ВСУВойна в Украине