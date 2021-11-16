Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности, - разведка
Российско-оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировкам по боевой готовности", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в разведке, в проведении собрания российско-оккупационных войск контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил был сбитый российский БПЛА. Вражеский летательный аппарат пересек линию разграничения на Донбассе.
Добавим, за минувшие сутки 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.