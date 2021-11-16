ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности, - разведка

Новина українською →
Донбасс, Вторник 16 ноября 2021 14:42
Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности, - разведка Фото: оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировкам по боевой готовности", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в разведке, в проведении собрания российско-оккупационных войск контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил был сбитый российский БПЛА. Вражеский летательный аппарат пересек линию разграничения на Донбассе.

Добавим, за минувшие сутки 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Боевики на Донбассе
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов