Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности, - разведка

Российско-оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировкам по боевой готовности", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в разведке, в проведении собрания российско-оккупационных войск контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.