Оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а ВСУ отбросили врага на юге: сводка Генштаба

Северское, Волынское и Полесское направления

Ситуация на севере остается стабильной. Враг совершенствует фортификации на Северском направлении и обстрелял из артиллерии территории возле Черновского, Павловки и Гудового Сумской области.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Харьков, Новая Николаевка, Дементеевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Российские войска пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, успеха не имели и отошли.

Славянское направление

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Бражковки, Дубравного, Мазановки, Долины и Долгенького.

Украинские воины отбили штурм в направлении Новодмитровки и Мазановки. Враг понес потери и отошел.

Краматорское направление

Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций, поэтому из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанесли авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Также армия РФ без успеха вела штурм в направлении населенного пункта Веселое.

Бахмутское направление

Обстрелы зафиксированы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара возле Соледара.

Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцевое и Майорськ.

Авдеевское направление

Противник обстреливал районы возле Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

Новопавловское и Запорожское направления

Оккупанты массированно обстреливали из танков и разнокалиберной артиллерии населенные пункты Великая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольгевское, Угледар, Волшебное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Орехов, Времевка, Новополь и Новоандреевка.

Авиаудары зафиксированы возле Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного. Удары корректировали беспилотниками.

Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченково и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

Южнобугское направление

Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не позволить украинским войскам продвинуться. Для этого враг обстреливает позиции ВСУ и ведет воздушную разведку БПЛА.

Армия РФ нанесла авиационные удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.

Враг вел штурм у Белогоровки, но защитники удержали оборону и отбросили противника на предыдущие позиции.

Черное и Азовское моря

Россия сосредотачивает в акваториях два носителя крылатых ракет морского базирования.

В Генштабе отметили, что российские войска деморализованы, пытаются получить ранения, чтобы не попасть на передовую. Также фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий.